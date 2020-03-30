Екатеринбург, , 12:02 — REGNUM В Екатеринбурге врачи беспокоятся за здоровье пациентки, находящейся в тяжелом состоянии после заражения новым коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

Как заявил вице-губернатор Павел Креков, одна из пациенток сейчас находится на искусственной вентиляции легких. Ее здоровье вызывает у врачей опасения.

«У неё есть сопутствующие заболевания», — подчеркнул Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 24 случая заражения коронавирусом. Три человека находятся в тяжёлом состоянии.