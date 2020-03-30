Москва, , 11:56 — REGNUM Роспотребнадзор контролирует около 737 тыс. граждан России, которые находятся на самоизоляции из-за распространения коронавируса. Об этом 30 марта заявила глава надзорного ведомства Анна Попова.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей в России с начала 2020 года находились 292 877 человек, по состоянию на 29 марта — 194 353 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 марта в России выявлено 1534 случая заражения коронавирусом. За сутки выявлено 270 случаев заражения, 64 человека — выздоровели.

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