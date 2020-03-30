Палермо, Италия, , 11:53 — REGNUM

В России в последние тридцать лет прививалась западная мировоззренческая шкала, поэтому опыт Европы для нас немаловажен, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 30 марта, комментируя информацию об акциях протеста и штурмах магазинов на юге Италии.

Как сообщалось ранее, на Сицилии и в некоторых других южных провинциях Италии в последние дни прошли протестные митинги, было зафиксировано несколько попыток ворваться в супермаркеты и вынести оттуда товары без оплаты. Наблюдатели отмечают, что значительное число граждан в условиях общенационального карантина остались без работы и доходов и не имеют сбережений. Сообщается также и об активизации деятельности преступных сообществ. 30 марта власти Италии перечислили в регионы 400 млн евро на закупку продуктов наиболее нуждающимся гражданам.

«Общественно-политические последствия коронавирусной инфекции и соответствующих мер по её преодолению, включая карантин, — это самостоятельная серьёзная проблема под стать проблеме экономических последствий. Для нашей страны благом является то, что у нас по сравнению с Западной Европой и США эта инфекция развивается замедленными темпами и, соответственно, мы имеем возможность изучить и учесть чужой опыт.

В первую очередь важен, конечно, опыт Китая, продемонстрированная его гражданами и руководством страны слаженность в борьбе с болезнью и её последствиями. Китай, однако, — это страна, которая живёт, ориентируясь на коммунистические ценности, там, коротко говоря, общественное как было пятьдесят лет тому назад выше частного и личного, так и остаётся. В России, наоборот, в последние тридцать лет прививалась западная мировоззренческая шкала (на первом месте твоё, личное, а всё остальное потом); некоторые подвижки в плане возврата к правильному взгляду на мир появились совсем недавно. Так что опыт Европы для нас немаловажен.

Понятно, что в России общество в принципе, даже при капитализме, устроено по-другому, чем, скажем, в Италии. Понятно, что у нас попытки «штурмовать супермаркеты», разного рода бунты и погромы поддержки не получат, а если частично и получат, то будут жёстко прекращены. Вместе с тем многое в настроении граждан будет зависеть от способности правительства не только справляться с инфекцией, но и оказать реальную поддержку наиболее пострадавшим с экономической точки зрения слоям населения. Да и просто пределы психической стойкости людей, находящихся на карантине, важно тут учитывать, и, надеюсь, правительство будет это делать.