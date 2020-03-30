Сухум, , 12:00 — REGNUM В Абхазии отменены массовые мероприятия в мечетях в связи с обстановкой, сложившейся из-за распространения коронавируса. Об этом 30 марта рассказал ИА «Апсныпресс» муфтий республики Тимур Дзыба.

«Все коллективные молитвы и проповеди, проводимые в мечетях, будут приостановлены на время карантина», — сказал Дзыба. Он также сообщил, что в азане, призыве на обязательную молитву, фраза «спешите на молитву» заменена на «молитесь в своих домах».

Муфтий также отметил, что подобные изменения соответствуют канонам ислама и были приняты после обсуждения с мусульманскими лидерами России и Советом мусульман Абхазии. Данные меры будут действовать до 20 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазии введены усиленные меры по борьбе с распространением коронавируса. Запрещены массовые мероприятия, закрыты рынки и другие торговые объекты. Также приостановлен учебный процесс на территории республики.

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