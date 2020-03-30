Москва, , 11:52 — REGNUM Решение президента России о переносе голосования по Конституции — абсолютно правильно. В первую очередь безопасность людей должна быть на первом месте, и глава государств об этом сказал, заявил корреспонденту генеральный директор Института научно-общественной экспертизы, Сергей Рыбальченко, комментируя перенос даты голосования по Конституции.

«Решение принято на неопределенный срок, учитывая то, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса в России в целом и в регионах.

Это подтверждает международная практика. Если вспомнить первые муниципальные выборы во Франции. Первый тур прошел, когда появились первые зараженные, второй тур был перенесен. То есть фактически выборы не состоялись.

Я думаю, жесткие меры, которые сейчас приняты по самоизоляции, абсолютно продиктованы безопасностью людей. Когда состоится голосование, никто не может сказать.

Тот отпуск, который введен, он взят для того, чтобы оценить ситуацию, с одной стороны, а с другой стороны, остановить, то нарастание заболевших которое происходит, потому что многие люди не соблюдают режим ограничения контактов и самоизоляции.

Хочу подчеркнуть, что поправки в Конституцию сохраняют свою актуальность. Это подтверждают социальные инициативы, объявленные в обращении президента. Большинство из них направлено на поддержку людей.

А мы знаем, что по опросам, которые проводил ВЦИОМ, именно социальные поправки набрали наиболее количество голосов граждан», — высказал свое мнение Сергей Рыбальченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что дата голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ будет перенесена на неопределённое время.

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