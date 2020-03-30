Воронеж, , 11:50 — REGNUM Воздержаться от посещения кладбищ в праздничные дни — Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку просят жителей Воронежа, сообщение распространило МКУ «Администрация городских кладбищ» 30 марта.

В 2020 году Вербное воскресенье выпадает на 12 апреля, Пасха — 19 апреля, Красная горка — 26 апреля. Как правило, пояснили в МКУ, в праздничные дни 20 городских кладбищ посещает около 400 тыс. человек.

«Воронежцев просят перенести визиты на родственные захоронения на более позднее время, когда на кладбищах нет большого скопления людей», — уточнили в МКУ «Администрация городских кладбищ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 28 марта в целях профилактики коронавирусной инфекции в Воронеже закрыты торговые центры, кафе и рестораны, бассейны, фитнес-клубы и бани, а также парки.