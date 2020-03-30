Москва, , 11:49 — REGNUM Все туристы, купившие путевки за рубеж или внутри России, получат стопроцентную компенсацию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

Госдума 31 марта примет закон о помощи бизнесу и ряду отраслей на фоне коронавируса.

«Также есть пункт о том, что все туристы, которые заблаговременно купили путевки и за рубеж, и внутри России, получат стопроцентную компенсацию и возврат денег. Это закон. Ни один оператор не имеет права задерживать средства после принятия закона на этой неделе». — подчеркнул Дегтярёв.

Читайте ранее в этом сюжете: За рубежом осталось около 50 тыс. граждан РФ