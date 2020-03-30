Москва, , 11:53 — REGNUM С каждым днем в Москве будет ужесточаться контроль за соблюдением карантина. Об этом 30 марта заявил мэр столицы Сергей Собянин журналистам.

«По мере разработки информационных систем мы с каждым днем будем все жестче контролировать эту ситуацию», — заявил мэр Москвы.

Он также добавил, что разработанная «умная» система позволит «практически полностью контролировать передвижения граждан и профилактировать нарушения».

Ранее Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в Москве будут приняты «чрезвычайно жёсткие» меры для контроля за людьми, которые находятся на самоизоляции в связи с легкой формой коронавируса.

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