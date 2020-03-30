Москва, , 11:55 — REGNUM Российские граждане продолжают возвращаться на родину из стран, где широко распространился коронавирус нового типа. Роспотребнадзору удаётся взять под контроль около 82% въехавших, заявила 30 марта глава ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Она отметила, что свыше 25% заражений коронавирусом произошли на территории России контактным путём. В настоящее время соблюдают самоизоляцию и находятся под контролем около 737 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 марта в России подтверждены 1534 заражения коронавирусом. При этом выздоровели 240 человек, скончались — восемь.

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