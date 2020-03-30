Саратов, , 11:58 — REGNUM С целью обеспечения безопасности участников дорожного движения в Саратове со второго апреля ряд светофоров снабдят выделенной пешеходной фазой.

Как сообщают в мэрии города, такие объекты появятся на пересечении улиц Буровая и 3-я Степная, Буровая и Благодарова, а также на пересечении улиц Мичурина и Вольская, Мичурина и Максима Горького.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В 2020 году в Удмуртии в два раза увеличат финансирование мероприятий, направленных на снижение аварийности на дорогах республики. В текущем году на эти цели направят 420 млн рублей, вместо 214 млн рублей годом ранее. На эти средства на автотрассах в республике будет установлено 8 светофоров, 14 объектов освещения, 44 комплекса видео и фотофиксации нарушений правил дорожного движения, 9 метеостанций и табло переменной информации, пункт весо-габаритного контроля.

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