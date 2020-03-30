Салехард, , 11:44 — REGNUM Депутат Законодательного собрания ЯНАО, известная певица Елена Лаптандер совместно с ямальской группой «NEO» выпустила клип о карантинных каникулах. Музыкальной основой видеоролика о профилактике коронавирусной инфекции стала песня Uno группы Little Big, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

https://www.instagram.com/p/B-VHkX4n7k-/

Ямальский кавер песни Uno в исполнении парламентария набирает популярность в социальных сетях ещё до премьеры, которая должна состояться 30 марта в 19:00 в официальных пабликах Елены Лаптандер в сетях «Инстаграм», «Вконтакте» и «Фейсбук».

"Песня заводная и, на первый взгляд, шуточная, но, на самом деле, она призывает не паниковать, выполнять все правила карантина и использовать вынужденные выходные с пользой. Например, больше общаться с детьми», — прокомментировала Елена Лаптандер идею позитивного клипа.