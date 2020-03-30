Москва, , 11:46 — REGNUM В общей сложности 32 пациента с диагнозом коронавирусная пневмония COVID-19 находятся на территории России в тяжелом состоянии. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко журналистам.

Он утончил, что в различных регионах России оборудованы помещения в больницах для госпитализации пациентов, заразившихся коронавирусом. Всего подготовлено 78 тысяч коек.

Также Мурашко сообщил, что из-за нехватки медиков, задействованных в лечении больных COVID-19, Минздрав РФ решил обратиться за помощью к студентам медицинских вузов.

Напомним, в России, по официальным данным, зафиксировано 1534 случая заболеваний COVID-19. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 270 человек. За весь период эпидемии скончалось уже 8 человек.