Оренбург, , 11:43 — REGNUM Из Киргизии в Оренбург 30 марта вернулись десять юных легкоатлетов и их тренер, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Спортсмены будут находиться на двухнедельном домашнем карантине по месту жительства — в Октябрьском, Акбулакском, Соль-Илецком и Тоцком районах.

Напомним, оренбургские спортсмены находились на сборах в Киргизии. Из-за пандемии коронавируса в ряде районов страны объявили о чрезвычайном положении и ограничили передвижение. Помимо оренбургских спортсменов в Киргизии находились и ребята из Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга. Помогали вернуться домой спортсменам посольства Киргизии и России.

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