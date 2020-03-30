Белгород, , 11:47 — REGNUM Иски к нарушителям противоэпидемического режима начали составлять в мэрии Белгорода. Об этом 30 марта на своей странице в социальной сети написал глава города Юрий Галдун. В поле зрения властей попали те объекты оказания услуг населения, кто не прекратил свою деятельность в нерабочую неделю — парикмахерские, микрозаймовые организации, магазины пива и другие.

Точечно контролируют объекты сотрудники управ и мобильные группы мэрии. По словам градоначальника, количество отказников уменьшилось, сейчас 2/3 незакрытых объектов — пивные заведения. Они могут работать только на вынос продукции, но некоторые игнорируют это правило.

«Начинаем подготовку документов для составления исков на тех, кто, несмотря на противоэпидемические мероприятия, не закрывает свои объекты. Что грозит нарушителям: административная приостановка работы на 90 суток плюс штрафы до 20 тысяч рублей на юрлиц. Предполагается и более серьёзное наказание — сейчас эти вопросы прорабатываются», — уточнил мэр.

Среди жителей Белгорода заболевших коронавирусной инфекцией нет, все случаи заражения выявлены у жителей области.