Белгород, 30 марта 2020, 11:47 — REGNUM Иски к нарушителям противоэпидемического режима начали составлять в мэрии Белгорода. Об этом 30 марта на своей странице в социальной сети написал глава города Юрий Галдун. В поле зрения властей попали те объекты оказания услуг населения, кто не прекратил свою деятельность в нерабочую неделю — парикмахерские, микрозаймовые организации, магазины пива и другие.
Точечно контролируют объекты сотрудники управ и мобильные группы мэрии. По словам градоначальника, количество отказников уменьшилось, сейчас 2/3 незакрытых объектов — пивные заведения. Они могут работать только на вынос продукции, но некоторые игнорируют это правило.
Среди жителей Белгорода заболевших коронавирусной инфекцией нет, все случаи заражения выявлены у жителей области.