Москва, , 11:38 — REGNUM Правительство России выделило 5,2 млрд рублей на покупку автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом 30 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По его словам, эти средства позволят поставить в регионы 1200 автомобилей скорой помощи.

Отметим, 30 марта также состоялось оперативное совещание главы правительства России с заместителями. На совещании обсуждались меры по предотвращению распространения коронавируса и поддержке отраслей экономики. В частности, из резервного фонда правительства выделят 1,5 млрд рублей на компенсацию затрат авиаперевозчикам.

Напомним, правительство России планирует потратить 11,8 млрд рублей из резервного фонда на дополнительные выплаты медикам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Размер надбавки составит 80−100% от обычных выплат для врачей, 40−50% — для среднего медперсонала и 20−30% — для младшего.