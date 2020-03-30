Ростов-на-Дону, , 11:34 — REGNUM В Ростове-на-Дону из-за COVID-19 временно приостановили взимание платы за парковку автомобиля. Об этом ИА REGNUM сообщили в компании «Ростовское парковочное пространство».

«С 30 марта по 3 апреля парковка в центре города будет бесплатной. Действие парковочных абонементов на размещение автомобилей в зоне парковочного пространства Ростова-на-Дону будет пролонгировано на семь календарных дней», — уточнили в организации.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области ужесточены меры борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. В частности, граждан, входящих в зону риска, призвали к самоизоляции. Это люди старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями. В регионе продолжают работу только аптечные пункты и продуктовые магазины. Несмотря на предпринятые меры, число заболевших COVID-19 в ближайшее время может увеличиться на пять человек.

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