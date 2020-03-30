Махачкала, , 11:36 — REGNUM Число жителей Дагестана, заболевших коронавирусной инфекцией, по состоянию на утро 30 марта выросло до четырех. За последние сутки в республике зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-19, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Все заболевшие коронавирусом госпитализированы в инфекционные боксы. Определен круг лиц, с которыми они контактировали, — все она находятся под наблюдением медиков.

Всего в Дагестане на наличие новой коронавирусной инфекции обследовано более тысячи человека. У 27 из них первичные результаты на COVID-19 оказались положительными.

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