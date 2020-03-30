Краснодар, , 11:33 — REGNUM Мошенники активизировались на территории Краснодарского края на фоне коронавируса, сообщила 30 марта пресс-служба администрации города-курорта Сочи.

В частности, мошенники сообщают гражданам о несуществующей болезни, о положенной социальной выплате или надбавке, о снятии со счета денег, пытаются проникнуть в дома под видом обработки квартир и нежилых помещений от коронавируса.

Власти и правоохранители просят граждан проявлять бдительность и предупредить о возможных мошенничествах пожилых родственников, и напоминают: ни при каких обстоятельствах не нужно сообщать реквизиты своих банковских счетов и карт, код с оборотной стороны карты, а также пароли, приходящие в виде СМС-сообщений, не перечислять деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили вам злоумышленники, ни под каким предлогом не допускать в квартиру посторонних лиц.