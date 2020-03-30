Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM Специальную горячую линию для беременных открыли в Петербурге в связи с распространением коронавируса и ограничениями в работе больниц и поликлиник. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

На горячую линию можно позвонить в любое время суток по номеру +7 952 288 03 20, она базируется в родильном доме №18.

Специалисты готовы рассказать о режиме работы акушерских стационаров, о том, что делать, если был контакт с больным коронавирусом, какие меры предпринять при появлении симптомов ОРВИ, можно ли поступить в роддом самостоятельно и как поступить в стационар на плановое кесарево сечение.

Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции главный санитарный врача города Наталия Башкетова до 30 апреля запретила плановую госпитализацию практически всех пациентов кроме тех, чьи заболевания включены в перечни соцзначимых и представляющих опасность для окружающих, либо если отсрочка несет опасность жизни и здоровью пациента.

Читайте ранее в этом сюжете: Главный санитарный врач Петербурга запретил врачам принимать почти здоровых