Оренбург, , 11:30 — REGNUM В Оренбурге аквапарк проигнорировал постановление главного санитарного врача региона об ограничительных мерах, которые предприняты из-за пандемии коронавируса, и продолжил работу. В настоящее время развлекательное заведение закрыто, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

В отношении нарушителя возбуждено административное производство. Рассмотрение дела назначено на 7 апреля ввиду уведомления юридического лица, которое находится в другом регионе.

Стоит отметить, что нарушителям карантина грозит приостановление деятельности на 90 суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению главного санврача Оренбуржья с 25 марта до особого распоряжения должны быть закрыты все творческие центры, спортивные объекты, аквапарк, кинотеатры.

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