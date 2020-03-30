Тбилиси, , 11:33 — REGNUM В связи с объявленным чрезвычайным положением в Грузии из-за распространения коронавируса 11 человек оштрафовали за игру в футбол на стадионе. Об этом 29 марта сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в регионе Кахетия, расположенном на востоке страны.

«Эти молодые люди, несмотря на предупреждение полиции, все-таки продолжали игру. Из-за этого их оштрафовали», — рассказал журналистам о происшедшем мэр города Гурджаани Арчил Хандашвили. Сообщается, что в отношении всех нарушителей оформлены штрафы в размере 3000 лари (около $900).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Грузии было объявлено чрезвычайное положение, которое действует до 21 апреля. За нарушения его условий граждан штрафуют. При повторном нарушении им может грозить тюремное заключение.

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