Симферополь, , 11:30 — REGNUM Количество крымчан, помещённых в обсерваторы, за последние сутки не изменилось. Об этом 30 марта на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму рассказал замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«На сегодняшний день в стационарах находятся 62 человека. При этом в обсерваторах количество человек не изменилось — 10», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, более 2,8 тысячи крымчан находятся под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом.

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