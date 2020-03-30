Уфа, , 11:31 — REGNUM Двух граждан Казахстана осудили за хранение и сбыт заведомо фальшивых купюр в Уфе. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде установлено, что в феврале 2019 года 20-летние злоумышленники приобрели через интернет 12 пятитысячных купюр. Они стали ими оплачивать покупки в ресторанах быстрого питания и магазинах. Таким образом, им удалось сбыть восемь фальшивых банкнот.

Сообщается, что злоумышленников задержали после того, как их зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в торговом зале.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

Отмечается, что они признали свою вину.

В результате, суд приговорил их к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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