Петропавловск-Камчатский, , 11:29 — REGNUM Глава Камчатского края Владимир Илюхин поручил региональному штабу по борьбе с распространением коронавируса оценить предложения о закрытии любого транспортного сообщения с регионом.

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«Жители края обратились с предложением прекращения сообщения с материком. Я уже дал поручение в рамках регионального штаба оценить все «за» и «против», а также саму возможность принятия такой меры», — цитирует «КамИНФОРМ» губернатора Илюхина.

Он сказал, что о решении сообщит в ближайшее время.

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