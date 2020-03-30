Петропавловск-Камчатский, 30 марта 2020, 11:29 — REGNUM Глава Камчатского края Владимир Илюхин поручил региональному штабу по борьбе с распространением коронавируса оценить предложения о закрытии любого транспортного сообщения с регионом.
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«Жители края обратились с предложением прекращения сообщения с материком. Я уже дал поручение в рамках регионального штаба оценить все «за» и «против», а также саму возможность принятия такой меры», — цитирует «КамИНФОРМ» губернатора Илюхина.
Он сказал, что о решении сообщит в ближайшее время.
Как сообщало ИА REGNUM, из инфекционной больницы в Приморье сбежала молодая пара, недавно вернувшаяся из Израиля. Их разыскивает полиция.