Рим, , 11:27 — REGNUM Глава национальной службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли в понедельник, 30 марта, подписал указ о выделении местным властям 400 млн евро, которые те смогут перевести гражданам, в наибольшей степени пострадавших от «коронавирусных» ограничений, или напрямую закупить продукты питания и раздать их таким гражданам.

Речь прежде всего идет о людях, потерявших из-за общенационального карантина временную работу и доходы и не имеющих накоплений.

Местные власти целого ряда регионов Италии ранее также приняли решение о выделении средств на те же цели из своих бюджетов.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта.

По данным на вечер воскресенья, 29 марта, от коронавируса в Италии умерли 10 779 человека, за последние сутки показатель увеличился на 889. Выздоровели 13 030 человек, за день этот показатель увеличился на 646. Число заражённых увеличилось на 3815 человека, без учета выздоровевших и погибших этот показатель за всё время эпидемии составляет 73 880 (с учетом выздоровевших и погибших — 97 689).