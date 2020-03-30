Мурманск, , 11:26 — REGNUM Мурманская область переведена в режим полной самоизоляции: с 12 часов дня призыв «сидим дома» распространяется на всех ее жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Режим самоизоляции позволяет выходить из дома для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, похода в ближайшие магазин или аптеку, а также за обращением в больницу за экстренной помощью.

Поводом к введению жестких мер послужило увеличение распространения коронавирусной инфекции. За последние сутки федеральной лабораторией подтверждены еще четыре случая. Всего в области положительный тест на коронавирус сдали 18 человек.

Следить за соблюдением режима будут правоохранительные органы