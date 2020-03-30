Симферополь, 30 марта 2020, 11:26 — REGNUM Более 2,8 тысячи крымчан находятся под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 30 марта на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Ещё пять заразившихся зарегистрировано в Севастополе.
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