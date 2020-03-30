Кампала, , 11:28 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом в Уганде возросло до 33. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальной странице министерства здравоохранения Уганды в Твиттере.

В соответствии с заявлением, из 206 образцов, протестированных в воскресенье, 29 марта, 203 дали отрицательный результат, а три — положительный. Все случаи были выявлены у лиц, находящихся в карантине.

«Три новых случая COVID-19 подтверждены сегодня, в воскресенье, 29 марта 2020 года. Общее количество подтвержденных в Уганде случаев составляет 33. Из 206 проб, взятых сегодня, 203 пробы дали отрицательный результат на COVID-19», — сообщается в заявлении министерства здравоохранения в Твиттере.

«Двое из них — жена и дочь мужчины из Масаки, который был в числе первых девяти подтвержденных случаев [заражения коронавирусом в Уганде]. По возвращении из Дубая он отправился домой к своей семье. После первого подтвержденного случая [заражения коронавирусом в Уганде] его соседи посоветовали ему пойти на проверку, где его анализ дал положительный результат. Поэтому его жена и дочь, являющиеся его ближайшими контактами, были помещены в карантин в Энтеббе», — написал президент Уганды Йовери Мусевени на своей странице в Твиттере.

Третий заразившийся — 15-летний подросток, который вернулся из школы в Великобритании 21 марта 2020 года. Он находился в карантине по прибытию, где у него появились симптомы болезни, а тест дал положительный результат.

По состоянию на утро понедельника, 30 марта, в Уганде не было зарегистрировано ни одного летального исхода от COVID-19.