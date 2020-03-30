Липецк, , 11:23 — REGNUM В Липецкой области с 30 апреля ограничили межмуниципальные перевозки и сократили количество рейсов, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.

Такие меры были приняты, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции на территории региона.

Пока ожидается, что ограничения будут действовать до 5 апреля, однако при необходимости их могут продлить. Новое расписание опубликовано на сайте регионального управления дорог и транспорта.

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