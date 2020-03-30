Москва, , 11:27 — REGNUM С подозрением на коронавирус в России под медицинским наблюдением остаются 194 353 человека. Об этом 30 марта говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 292 877 человек», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что для лиц, которые клинически здоровы и не могут проживать изолированно, предусмотрено 317 обсерваторов на 22 872 места. При этом в настоящее время в них находятся 1276 человек.

Напомним, в России число заболевших COVID-19 составило, по последним данным, свыше 1,5 тыс. человек. Жертвами коронавируса в стране стали девять человек.

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