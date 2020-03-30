Рязань, , 11:24 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела о взяточничестве при заключении договоров на поставки продуктов в МУП «Детское питание» Рязани, сообщили 30 марта в пресс-службе Следственного комитета РФ. Определена степень причастности четырёх подозреваемых, материалы направлены в суд.

На скамье подсудимых окажутся бывший советник главы администрации Рязани на общественных началах, бывший заместитель главы администрации Рязани, бывший советник министра экономического развития РФ и бывший директор рязанского предприятия «Детское питание».

Как пояснила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, преступная схема получения взяток была разработана бывшим советником мэра Рязани — по его замыслу директор муниципального предприятия должен был систематически требовать от поставщиков взятки за заключение договоров поставок продукции и полное исполнение обязательств со стороны муниципального предприятия. Советнику министра экономразвития РФ поручили найти исполнителя, который будет назначен руководителем рязанского МУП. На эту должность устроили своего знакомого, замглавы администрации города согласовал кандидатуру, заведомо зная о планируемых преступлениях. Предполагалось, что все соучастники махинации будут получать часть от взяток.

В апреле 2018 года советник главы администрации Рязани дал указание назначенному директору МУП заключить договор поставки мясной продукции с конкретной коммерческой организацией. От директора фирмы потребовали взятку за заключение этого соглашения и всех последующих. При этом организатор преступления чётко определил, каким образом нужно распределить деньги между соучастниками. В августе и октябре 2018 года руководитель «Детского питания» дважды получил от представителей организаций-поставщиков в общей сумме 1,5 млн рублей. При получении второй взятки он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.