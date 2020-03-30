Омск, , 11:22 — REGNUM В Омской области по состоянию на 30 марта по-прежнему зарегистрировано три человека с подтверждённым диагнозом «коронавирус». Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Под медицинским наблюдением в регионе находятся 6796 человек. С карантина снято 1093 омича, которые ранее прибыли из-за рубежа.

Как утверждают в облправительстве, омские лечебные учреждения обеспечены необходимым запасом средств защиты, лекарств и аппаратов ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, о подтверждённом диагнозе «коронавирус» у троих человек в Омской области стало известно 28 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области открылся единый консультационный центр по коронавирусу