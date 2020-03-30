Москва, , 11:21 — REGNUM С 28 марта по 5 апреля — в период, объявленный президентом РФ нерабочим — трудиться будут 38% граждан России. Об этом свидетельствуют результаты опроса. проведённого Telegram-каналом «Выборный».

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При этом работать они будут потому, что «профессия такая». Ещё 21% опрошенных признались, что указание выйти на работу им дало начальство. 17% респондентов на нерабочей неделе планируют посмотреть кино и почитать книги, 13% проведут неделю с семьей и роднёй, а 9% собирается «сычевать в интернете, чатах». Ещё 8% будут учиться, столько же уедут на дачу или из города.

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Добавим, что согласно другому опросу, проведённого в Telegram, 59% считают, что нарушающих режим самоизоляции нужно разорять штрафами, 22% призывают «сажать», а 11% и вовсе уверены, что за такое нужно расстреливать.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта правительство РФ одобрило поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые ужесточают наказание для нарушителей карантина в период пандемии коронавируса. Так, при первом нарушении карантина гражданам грозит штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, должностным лицам — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, юридическим лицам — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до месяца.