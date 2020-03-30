Новосибирск, , 11:21 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл оперативное совещание в региональном правительстве. Он напомнил, что сегодня, 30 марта, первый день нерабочей недели, объявленной Указом президента России.

Оперативное совещание в правительстве Новосибирской области Правительство Новосибирской области

«Мы видим, что далеко не все предприятия, особенно в сфере розничной торговли, прислушались к рекомендациям президента Российской Федерации. Мы будем настаивать на выполнении этих рекомендаций. Мы прекрасно понимаем ту тяжёлую ситуацию, которая складывается в отдельных секторах экономики, разделяем беспокойство предпринимателей о будущем своего бизнеса и занятых в нём людей, — сказал Травников. — Несмотря на все эти сложности, мы считаем, что более сложным и страшным будущим может стать то настоящее, которое сегодня можно наблюдать в Италии, в Испании, в Нью-Йорке. Не хотелось бы, чтобы через несколько недель нам пришлось решать такие задачи».

Андрей Травников подчеркнул, что «тот, кто выводит своих подчинённых на работу, прямым образом нарушает трудовое право людей и их право на безопасность». Он попросил прокуратуру и трудовую инспекцию обратить на это внимание.

Напомним, что в Новосибирской области заработала горячая линия по нарушениям трудовых прав граждан в период нерабочей недели. Министерство труда и социального развития региона по телефону горячей линии принимает обращения о нарушениях работодателями Указа президента РФ о нерабочих днях. В случае нарушений новосибирцев просят обращаться по телефону 8−800−100−0082. Минтруд области координирует работу по сбору информации о нарушениях работодателями для передачи в государственную инспекцию труда и прокуратуру Новосибирской области.