Москва, 30 марта 2020, 11:22 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин сделал абсолютно правильный шаг, перенеся дату голосования по поправкам к Конституции, заявил корреспонденту ИА REGNUM фермер, предприниматель, председатель Союза сыроваров Олег Сирота, комментируя перенос даты голосования по Конституции.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что дата голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ будет перенесена на неопределённое время.
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