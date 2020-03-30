Москва, , 11:22 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин сделал абсолютно правильный шаг, перенеся дату голосования по поправкам к Конституции, заявил корреспонденту ИА REGNUM фермер, предприниматель, председатель Союза сыроваров Олег Сирота, комментируя перенос даты голосования по Конституции.

«В этой сложной санитарно — эпидемиологической обстановке подвергать опасности огромное количество населения, в том числе пенсионеров, нельзя. Поэтому президент сделал совершенно логичный и ожидаемый шаг.

Думаю, что Россия достаточно быстро справится с эпидемией коронавируса и летом, например, в июне все граждане проголосуют по поправкам в Конституцию», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что дата голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ будет перенесена на неопределённое время.

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