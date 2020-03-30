Ростов-на-Дону, , 11:19 — REGNUM В Ростовской области у пяти потенциальных носителей коронавиурса может подтвердиться COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 30 марта.

В настоящее время ожидаются результаты анализов обследованных. Вместе с тем на контроле медиков находятся 4 тыс. 359 человек. С помощью тест-систем проверку на коронавирус прошли 1 тыс. 654 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области запас тест-систем, позволяющих проводить лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию, хватит на 4 тыс. проверок. Лабораторно подтверждён диагноз у двух жителей Дона, вернувшихся из Таиланда и Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области тест-систем хватит на 4 тыс. исследований на COVID-19