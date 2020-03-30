Иваново, , 11:18 — REGNUM Жители Ивановской области стали получать письма от якобы Всемирной организации здравоохранения с предложением помочь деньгами на разработку вакцины от коронавируса. В администрации города предупреждают — это мошенничество.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в письме, которая получила одна из жительниц на электронную почту, в частности, говорится, что разработка вакцины, над которой бьются все ученые мира, требует очень много денег, и предлагается пожертвовать любую сумму. В письме также содержалась ссылка, пройдя по которой, предлагалось перевести деньги.

Женщина перевела 300 рублей, после чего на её телефон стали приходить сообщения о списании разных сумм — пока не закончились деньги на счёте. Выяснилось, что женщина сообщила свои данные мошенникам, которые тут же опустошили ее карту.

Заместитель управляющего ивановского отделения Банка России Михаил Соколов предупредил, что злоумышленники широко используют приемы психологических манипуляций и в разных непростых ситуациях быстро придумывают психологическую уловку, часто маскируются под официальные организации, а в случае с коронавирусом предлагают купить медицинские маски, супердезинфицирующее средство, лекарства и даже амулеты, которые защищают от любых болезней. В некоторых случаях мошенники предлагают перейти по ссылке для получения «актуальной информации», и в результате получают доступ к персональным данным, сообщениям и банковским приложениям человека.