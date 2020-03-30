Тбилиси, , 11:18 — REGNUM

Состояние 6 инфицированных новым коронавирусом в Грузии на данном этапе расценивается как очень тяжелое, сообщила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

По ее информации, четверо из 6 тяжелых пациентов проходят лечение в тбилисской инфекционной больнице, остальные помещены в другие клиники.

«У нас находятся четыре тяжелых пациента. Но вчера мы заметили, что состояние двух из них начало стабилизироваться. Пока мы не говорим, что их состояние улучшилось, сегодня мы еще раз дадим оценку их состоянию на основании объективных и субъективных показателей и лабораторных данных. И если эта оценка будет положительной, можно будет делать прогнозы относительно улучшения их состояния и дальнейшего выздоровления», — заявила журналистам Марина Эзугбая.

Что касается состояния инфицированных коронавирусом трех несовершеннолетних пациентов, врачи расценивают его как удовлетворительное.

Согласно последним данным с официального правительственного сайта https://stopcov.ge/ka/, коронавирусом в Грузии инфицированы уже 98 человек, выздоровели 18, 4978 человек находятся в карантине, а 266 — в стационарах под наблюдением врачей. Ни одного случая смерти от коронавируса в Грузии до сих пор не зафиксировано.