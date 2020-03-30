Барнаул, , 11:16 — REGNUM Пресс-служба алтайского отделения ОНФ обнародовало оперативную информацию о работе волонтерского штаба всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ. По данным на 30 марта, через телефон горячей линии 8(800)200−34−11 и мобильное приложение «ОНФ.Помощь» поступило 49 заявок от пожилых (65+) и маломобильных людей, находящихся в режиме самоизоляции.

Алтайские участники всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ. Продовольственный магазин ОНФ

Люди из Барнаула, Рубцовска, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Камня-на-Оби, Топчихинского, Первомайского, Троицкого, Кытмановского, Алтайского районов попросили помощи в в доставке продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Выполнять заявки общественникам помогает транспорт, предоставленный властями Барнаула.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае уже есть первый подтверждённый случая заражения коронавирусом, а волонтерский штаб всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ сформирован на базе АКБОФ «Алтайский центр развития добровольчества» и работает на нескольких площадках, организованных Общероссийским народным фронтом, партией «Единая Россия», Алтайским государственным медицинским университетом, волонтерами-медиками, волонтерами Победы, региональными и муниципальными органами власти.

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