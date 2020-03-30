Тюмень, , 11:15 — REGNUM На улицы тюменских городов вышел «Карантинный патруль», в котором участвуют студенты вузов и колледжей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в штабе регионального отделения «Молодой гвардии».

«Карантинный патруль» на улицах Тюмени Пресс-служба ТРО ВОО «Молодая Гвардия»

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление об обязательной самоизоляции людей пожилого возраста. Но не все пенсионеры готовы следовать предписанию, и на улицах тюменских городов по-прежнему немало людей старшего возраста.

«Пенсионеры находятся в группе риска заболевания коронавирусом COVID-19. Мы должны использовать все методы убеждения людей старшего поколения, чтобы они оставались дома. Тем более, что для пенсионеров работают волонтёры, которые могут доставить продукты, лекарство и всё необходимое прямо на дом», — прокомментировал идею работы патруля руководитель тюменского регионального отделения «Молодой Гвардии» Владимир Сбитнев.

«Карантинный патруль» работает возле торговых точек и в других людных местах. Молодые активисты информируют пенсионеров об опасности нахождения на улице и о возможности бесплатной доставки продуктов и лекарств домой. Достаточно позвонить по номеру 8−800−201−41−41 и продиктовать список.

Первые патрули вышли с 28 марта на улицы Тюмени и Тобольска, с 30 марта они начнут работу в Заводоуковске, Ишиме и Ялуторовске.