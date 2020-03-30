Тюмень, 30 марта 2020, 11:15 — REGNUM На улицы тюменских городов вышел «Карантинный патруль», в котором участвуют студенты вузов и колледжей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в штабе регионального отделения «Молодой гвардии».
Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление об обязательной самоизоляции людей пожилого возраста. Но не все пенсионеры готовы следовать предписанию, и на улицах тюменских городов по-прежнему немало людей старшего возраста.
«Карантинный патруль» работает возле торговых точек и в других людных местах. Молодые активисты информируют пенсионеров об опасности нахождения на улице и о возможности бесплатной доставки продуктов и лекарств домой. Достаточно позвонить по номеру 8−800−201−41−41 и продиктовать список.
Первые патрули вышли с 28 марта на улицы Тюмени и Тобольска, с 30 марта они начнут работу в Заводоуковске, Ишиме и Ялуторовске.