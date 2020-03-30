Кэри, США, , 11:15 — REGNUM Фанаты Fortnite обнаружили в игре баг (ошибку), которая позволяет гарантированно победить любого соперника. Об этом 29 марта сообщил портал Eurogamer.

Как оказалось, любой игрок может стать невидимым, если будет целиться из гарпуна, сидя в коробке. Тогда противник не сможет выбрать его целью, а сам станет приметной мишенью для атакующего.

Напомним, Fortnite — это многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва» от американской компании Epic Games. Его релиз состоялся в 2017 году.

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