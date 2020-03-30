Пенза, , 11:17 — REGNUM Как сообщает глава пресс-службы губернатора Пензенской области Дина Черёмушкина, на 30 марта в регионе протестировано на коронавирус 2892 человека, всего проведено 3 149 лабораторных исследований.

Под медицинское наблюдение за лицами, прибывшими из неблагополучных территорий и контактировавших с ними с периода начала мероприятий было поставлено 3303 человека, из них 300 человек уже сняты с контроля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исследования на коронавирус осуществляются в вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области». На данный момент в регионе подтвреждено семь случаев заражения коронавирусом.

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