Киев, , 11:16 — REGNUM Некоторые депутаты Верховной рады Украины уже излечились от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, сообщило 30 марта информационное агентство УНИАН.

На вопрос журналистов о ситуации с коронавирусом на Украине, а также, в частности, в Верховной раде, Разумков ответил:

«Есть даже те, которые уже вылечились, с чем я их поздравляю».

Спикер не уточнил, о ком именно идёт речь.

Напомним, 18 марта коронавирус выявили у депутата Сергея Шахова, позже — у депутатов фракций «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» Руслана Горбенко и Александра Лукашева.

24 марта инфекцию нашли у внефракционного депутата Сергея Рудика, а 28 марта — у исключённой из «Слуги народа» Анны Скороход. 29 марта стало известно о заражении представителя «Слуги народа» Владимира Ватраса.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 30 марта на Украине зафиксировали 480 случаев заболевания COVID-19. 11 человек скончались, шестеро выздоровели.

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