Тбилиси, , 11:14 — REGNUM Коронавирус в Грузии распространяется не такими значительными темпами, как ожидалось. Это заявление 29 марта сделал директор Центральной инфекционной больницы в Тбилиси Тенгиз Церцвадзе, сообщает агентство Report.

«В день до внутренней передачи число зараженных увеличивалось на 3 — 4 человека, а теперь добавляется 6 — 7 человек, не более», — сказал Церцвадзе.

Он подчеркнул, что значительного увеличения числа заболевших нет, и потому населению не нужно беспокоиться. По словам Церцвадзе, когда стало известно о случае заражения в городе Марнеули, когда COVID-19 заболела женщина, которая не выезжала за границу, то медики ожидали всплеска числа заболеваний, но этого не произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с обнаружением передачи коронавируса внутри Грузии власти в Марнеули и соседнем с ним городе Болниси ввели карантин. Выезд из территории был запрещен, в городах работают бригады медиков, которые обследуют население. По последним данным, в стране выявлено 98 случаев заболевания COVID-19.

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