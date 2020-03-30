Махачкала, , 11:38 — REGNUM Дома престарелых в Дагестане и иные учреждения, подведомственные министерству труда и соцразвития региона, из-за угрозы распространения коронавируса переведены на закрытый режим работы с соблюдением строгого противоэпидемического режима. Увеличено число мероприятий по ежедневной дезинфекции всех помещений, сообщили ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе ведомства.

Во всех территориальных органах дагестанского минтруда также организована работа горячих линий для приема заявок от пожилых и маломобильных людей по доставке необходимых медикаментов и продуктов питания. Доставка осуществляется бригадой социальных работников совместно с волонтерами.

Кроме того, соцучреждения сформировали списки пожилых граждан и инвалидов, находящихся в зоне риска распространения коронавирусной инфекции, по которым производится мониторинг состояния их здоровья. В случае подозрения на COVID-19, доставлять пожилых людей, проживающих в сельской местности, в медицинские учреждения будут на специальном адаптированном автотранспорте.

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