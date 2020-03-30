Вашингтон, , 11:09 — REGNUM Half-Life: Alyx, новинке компании Valve, не удалось обойти Doom Eternal по количеству продаж в Steam. Об этом 30 марта сообщает «Игромания».

Eternal заняла первое место по продажам, в то время как Alyx осталась на втором. Третье место в списке досталось GTA V.

Напомним, Half-Life: Alyx — это игра для устройств виртуальной реальности от американской компании Valve. Она получила высокие оценки от геймеров и критиков.

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