Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM В связи с сезонным подъемом заболеваемости и увеличением госпитализации больных с внебольничными пневмониями ещё две больницы Санкт-Петербурга перепрофилированы для приёма пациентов с внебольничными пневмониями. Об этом в понедельник, 30 марта сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

Подразделения СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» по адресу Старорусская улица 3 и СПБ ГБУЗ «Городская многопрофильная больница №2» в Учебном переулке, 5 с сегодняшнего дня начали прием больных с внебольничными пневмониями. Для этого госпиталь для ветеранов войн перепрофилировал в пульмонологические 225 коек, а больница №2 перепрофилирует в инфекционные 1160 коек.

«Госпиталь для ветеранов войн» имеет в своем составе почти полторы тысячи коек, и основная его площадка на Народной улице продолжит оказывать медицинскую помощь пожилым петербуржцам, — объясняет председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец — Поэтому повода для беспокойства у них нет».

Все новые пациенты с пневмонией будут обследоваться на новую коронавирусную инфекцию, а больные иного профиля выписаны или переведены в другие лечебные учреждения.

«Пациентов офтальмологического профиля будут направлять в Мариинскую больницу, пациенты по профилю «торакальная хирургия» — в Мариинскую и Покровскую больницы, а также в ВМА им. С. М. Кирова Часть нагрузки по приему больных в шоковом состоянии возьмет на себя ФГБУ ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России», — уточнили в комитете.

Отметим, это не первые больницы, которые на время угрозы распространения на территории города нового вида коронавирусной инфекции меняют свой профиль. Ранее под инфекцонные в Санкт-Петербурге также были перепрофилированы Введенская больница и Городская больница Святого Георгия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге с пневмонией положат только в больницу Святого Георгия