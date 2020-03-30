Москва, , 11:06 — REGNUM Положительные результаты показал один из двух тестов на коронавирус, взятых у заместителя президента МТС по региональному развитию Игоря Егорова, сообщает 30 марта Телеграм-канал Mash.

10 марта топ-менеджер МТС прилетел в Москву из Швейцарии. Медики взяли у Егорова два анализа на коронавирус, один из которых оказался положительным. Третий анализ должен уточнить диагноз. Пациент находится на домашнем карантине.

Напомним, в конце марта медики выявили коронавирус у народного артиста РСФСР Льва Лещенко. 28 марта артист Владимир Винокур сообщил, что певец идет на пропарку.

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