Санта-Моника, США, , 11:05 — REGNUM При помощи программы Cheat Engine команде энтузиастов удалось запустить Doom Eternal с видом от третьего лица. Об этом 29 марта сообщил портал PCGamesN.

https://twitter.com/DaveOshry/status/1243154376971055104

Для реализации вида от третьего лица необходимо запустить Cheat Engine и изменить несколько переменных в файлах игры. Сообщается, что этим способом можно также получить бесконечные боеприпасы, бессмертие для Палача Рока и другие возможности.

Напомним, Doom Eternal — это шутер от первого лица, разработанный студией id Software. Его релиз состоялся 20 марта 2020 года.

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