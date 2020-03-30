Барнаул, , 11:02 — REGNUM Ужесточение в России наказания для нарушителей режима самоизоляции в период пандемии коронавируса кандидат философских наук, алтайский депутат Алтайского краевого законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия») сравнил с неприятным, но необходимым лекарством. Комментируя корреспондену ИА REGNUM заявление главы российского правительства Михаила Мишустина, он пояснил:

«Россия в ситуации с пандемией оказалась в выигрышной позиции, получив небольшую временную фору. Это позволяет нам изучить опыт других стран, раньше столкнувшихся с коронавирусом.

Первый сценарий реакции, условно «китайский». С жестким ограничением передвижения в очагах распространения инфекции, сокращением контактов между людьми. Он хоть и неприятен для людей и экономики, но быстро дает эффект. Второй сценарий — «европейский». С мягкими ограничительными мерами. При этом многое зависит от ответственности самих жителей.

Если в Германии люди более дисциплинированны, то в Южной Европе отнеслись к ограничительным мерам весьма легкомысленно. Результат не замедлил себя ждать — Италия и Испания сегодня лидеры по количеству умерших от болезни. Похоже, по этому же сценарию пошли и США, которые вышли в лидеры по числу заболевших.

Так что меры по ужесточению ответственности за нарушение карантина — неприятное, но необходимое лекарство. Без которого эпидемия может охватить всю страну. Учитывая состояние «оптимизированной» российской медицины, это может привести к самым тяжелым последствиям.

Но разрабатывая эти меры, нужно помнить об одном важном моменте. Значительная часть россиян живет от зарплаты до зарплаты, не имеет никаких накоплений. При этом многие получают «серые зарплаты». Так что 2−3 недели на карантине без работы и, соответственно, зарплаты для них могут стать критическими. Нужно проработать меры по оказанию экстренной социальной помощи таким семьям — вплоть до раздачи продуктовых наборов, оплаты услуг ЖКХ. Иначе недалеко до социального взрыва».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 30 марта, в ходе совещания с вице-премьерами глава правительства РФ Михаил Мишустин сделал ряд важных заявлений. Помимо рекомендаций регионам «самоизолироваться» по примеру Москвы и Московской области, он известил об одобрении поправок в Кодекс об административных нарушениях, согласно которым при первом нарушении карантина гражданам грозит штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, должностным лицам — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, юридическим лицам — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до месяца.

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